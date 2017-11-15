Источник: AP 2017

В Омске многодетные семьи будут получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Глава региона Александр Бурков добился в Москве софинансирования выплат семьям за рождение третьего или последующего ребенка. С января 2018 года многодетные семьи смогут получать ежемесячные выплаты в размере 9 тыс. 323 рублей. Семои будут получать надбавку, пока малышу не исполнится три года.

На эти цели будет выделено более 300 млн рублей: 187,2 млн из облбюджета и 121,2 млн из федеральной казны. Таким образом, в течение трёх лет в регион поступит не менее 600 млн рублей, одновременно с этим Омская область за три года на поддержку многодетных семей направит почти 1 млрд рублей.

«По поручению главы региона мы разработали проект Указа, который вступит в силу 1 января 2018 года. На рабочем совещании врио Губернатора Александр Бурков акцентировал, что важно продолжить эффективную работу по реализации мер семейной и демографической политики. Уверен, что мера социальной поддержки, о которой мы сейчас говорим, даст положительный результат», — прокомментировал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Отметим, что семьи, уже получившие такую меру поддержки в 2013 году, не смогут воспользоваться ею во второй раз.