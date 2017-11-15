В Омске увеличат время для бесплатной пересадки в автобусах

Напомним, данный проездной начал действовать в городе с середины июня. Он предполагает, что в течение 30 минут пассажиры могут сделать пересадку из одного автобуса, троллейбуса, трамвая в другой, заплатив за первую поездку 21 рубль, а за вторую — 1 рубль.

«С наступлением осенне-зимнего периода и с целью привлечения пассажиров предлагается увеличить время осуществлений двух поездок с 30 минут до 45 минут», — выступил глава дептранса Алексей Мартыненко.

Он уточнил, что дополнительных затрат в бюджете на увеличение интервала не потребуется, поскольку администрация выплачивает транспортным предприятия межтарифную разницу только за одну поездку.