Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкирии, средняя заработная плата в регионе составила в августе 30 187 рублей.
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкирии, средняя заработная плата в регионе составила в августе 30 187 рублей.
Средний размер пособия по безработице за октябрь составил в республике 4175 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 9498 рублей.
Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за третий квартал 2017 года, численность экономически активного населения Башкирии достигает 2,051 млн человек. Численность занятых в экономике — 1,940 млн человек. Общая численность безработных превышает 111 тысяч человек.
Уровень общей безработицы равен 5,4 процента. В целом по стране этот показатель составляет 5 процентов, в Приволжском федеральном округе — 4,5 процента.
Между тем, как сообщают «Известия», среднемесячная заработная плата по Москве выросла за
В статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
При этом номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились за это время на 2,8 процента и составили 56 700 рублей.
Росстат также сообщал, что реальные заработные платы в РФ увеличились на 2,5 процента за счет замедления инфляции более чем в два раза (с 4,1 до 1,7 процента).