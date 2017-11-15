Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике

Средний размер пособия по безработице за октябрь составил в республике 4175 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 9498 рублей.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за третий квартал 2017 года, численность экономически активного населения Башкирии достигает 2,051 млн человек. Численность занятых в экономике — 1,940 млн человек. Общая численность безработных превышает 111 тысяч человек.

Уровень общей безработицы равен 5,4 процента. В целом по стране этот показатель составляет 5 процентов, в Приволжском федеральном округе — 4,5 процента.

Между тем, как сообщают «Известия», среднемесячная заработная плата по Москве выросла за январь-август текущего года на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 91 815 рублей. Такие данные приводит Мосгорстат.

В статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

При этом номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились за это время на 2,8 процента и составили 56 700 рублей.