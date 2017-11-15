Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
Умерла актриса Вера Вельяминова
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
08:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии назвал среднюю зарплату в республике

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкирии, средняя заработная плата в регионе составила в августе 30 187 рублей.

Средний размер пособия по безработице за октябрь составил в республике 4175 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 9498 рублей.

Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за третий квартал 2017 года, численность экономически активного населения Башкирии достигает 2,051 млн человек. Численность занятых в экономике — 1,940 млн человек. Общая численность безработных превышает 111 тысяч человек.

Уровень общей безработицы равен 5,4 процента. В целом по стране этот показатель составляет 5 процентов, в Приволжском федеральном округе — 4,5 процента.

Между тем, как сообщают «Известия», среднемесячная заработная плата по Москве выросла за январь-август текущего года на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 91 815 рублей. Такие данные приводит Мосгорстат.

В статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

При этом номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились за это время на 2,8 процента и составили 56 700 рублей.

Росстат также сообщал, что реальные заработные платы в РФ увеличились на 2,5 процента за счет замедления инфляции более чем в два раза (с 4,1 до 1,7 процента).

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила ракеты в одну из стран Северной Африки
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Воспитательница пыталась насильно накормить ребенка В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по выяснению обстоятельств случившегося.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь