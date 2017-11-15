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09:10 (мск), источник: Интерфакс

Правительство России повысило требования к эффективности электроламп

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации требований к осветительным устройствам и электрическим лампам в цепях переменного тока в целях освещения, сообщил в среду официальный сайт правительства России.

Источник: Reuters

Действовавшие до настоящего времени требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, были утверждены постановлением правительства от 20 июля 2011 года. По многим параметрам они уже не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий.

«Подписанным постановлением утверждена новая, актуализированная редакция требований. Определены требования к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам ламп и светильников общего назначения», — говорится в сообщении.

Предусматривается, что применение новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, будет осуществляться в два этапа (первый этап — с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап — с 1 января 2020 года):

На обоих этапах лампы и светильники общего назначения должны соответствовать установленным новым требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам; на втором этапе уровень потерь активной мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8%
Текст постановления

Отмечается, что новые требования к энергетической эффективности позволят повысить качество освещения в различных сферах, снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

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