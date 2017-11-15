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09:47 (мск), источник: NewsKo

В Перми на прямые платежи перешли более 2,5 тысячи домов

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, жители Перми всё активнее используют такую возможность.

Для сравнения, если в начале 2016 года напрямую с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались жители 129 многоквартирных домов, то сейчас таких домов уже 2 тыс.617, что составляет 63% от общего количества многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями.

По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря такому активному переходу пермяков на прямые расчёты всего за год задолженность за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения снизилась на 12,7%.

Для того, чтобы жители многоквартирного дома перешли на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями, необходимо, чтобы собственники помещений в многоквартирном доме большинством голосов на общем собрании приняли такое решение и оформили его протоколом собрания. После этого протокол необходимо направить в адрес ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании.

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