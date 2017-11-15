В Перми на прямые платежи перешли более 2,5 тысячи домов

Для сравнения, если в начале 2016 года напрямую с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались жители 129 многоквартирных домов, то сейчас таких домов уже 2 тыс.617, что составляет 63% от общего количества многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями.

По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря такому активному переходу пермяков на прямые расчёты всего за год задолженность за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения снизилась на 12,7%.