В Перми на прямые платежи перешли более 2,5 тысячи домов
Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, жители Перми всё активнее используют такую возможность.
Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, жители Перми всё активнее используют такую возможность.
Для сравнения, если в начале 2016 года напрямую с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались жители 129 многоквартирных домов, то сейчас таких домов уже 2 тыс.617, что составляет 63% от общего количества многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями.
По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря такому активному переходу пермяков на прямые расчёты всего за год задолженность за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения снизилась на 12,7%.
Для того, чтобы жители многоквартирного дома перешли на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями, необходимо, чтобы собственники помещений в многоквартирном доме большинством голосов на общем собрании приняли такое решение и оформили его протоколом собрания. После этого протокол необходимо направить в адрес ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании.