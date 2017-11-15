Андрей Бочаров проинспектирует обновление Третьей продольной магистрали

Благодаря системной работе по наведению порядка, начатой в 2014 году в соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, Волгоградская область смогла вернуть доверие федерального центра — регион активно участвует в государственных программах, привлекая средства для дорожного ремонта и строительства магистралей. Так, в 2013 году объем господдержки составлял 7,2 млрд рублей. В 2017-м цифра выросла до 9,8 млрд. За три года, начиная с 2014-го, на восстановление волгоградских дорог областью из федерального центра было получено 38 миллиардов рублей. Кроме того, в 2015 году был введен в эксплуатацию тоннель на Тулака, который не могли достроить почти 20 лет. Также обновили Комсомольский путепровод, практически на всех городских магистралях ведутся ремонтные работы. Только в 2016 году в регионе было построено 26 автомобильных дорог общей протяженностью 86 км, а капитально отремонтировано 310 км.