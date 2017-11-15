На уборку Казанского кремля потратят почти 20 млн рублей
Летом и зимой 2018 года на уборку территории Казанского кремля потратят 19,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Летом и зимой 2018 года на уборку территории Казанского кремля потратят 19,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Так, согласно техническому заданию, исполнитель должен будет зимой складывать лед, удалять
А в летнее время работы будут включать в себя механизированное и ручное подметание территории и поливку. Кроме того, в течение всего рабочего дня необходимо убирать мусор.