На уборку Казанского кремля потратят почти 20 млн рублей

Так, согласно техническому заданию, исполнитель должен будет зимой складывать лед, удалять снежно-ледяные образования, а также при образовании гололеда или наледи необходимо обрабатывать дорогу и тротуары противогололедными реагентами и песком.

А в летнее время работы будут включать в себя механизированное и ручное подметание территории и поливку. Кроме того, в течение всего рабочего дня необходимо убирать мусор.