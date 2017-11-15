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11:52 (мск), источник: Prokazan.ru

На уборку Казанского кремля потратят почти 20 млн рублей

Летом и зимой 2018 года на уборку территории Казанского кремля потратят 19,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно техническому заданию, исполнитель должен будет зимой складывать лед, удалять снежно-ледяные образования, а также при образовании гололеда или наледи необходимо обрабатывать дорогу и тротуары противогололедными реагентами и песком.

А в летнее время работы будут включать в себя механизированное и ручное подметание территории и поливку. Кроме того, в течение всего рабочего дня необходимо убирать мусор.

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