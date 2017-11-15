Поезда на юге России пустят в обход Украины

Источник: Югополис

Длина участка 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. По новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер, а также в обратном направлении.

В следующем году планируется запустить в обход Украины большинство поездов, следующих в южные города, сообщает «РГ».