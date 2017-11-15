Поезда на юге России пустят в обход Украины
С 15 ноября пассажирские поезда пойдут в обход Украины по новому участку железной дороги
С 15 ноября пассажирские поезда пойдут в обход Украины по новому участку железной дороги
Длина участка 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. По новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и
В следующем году планируется запустить в обход Украины большинство поездов, следующих в южные города, сообщает «РГ».
О необходимости прекратить движение поездов по территории Украины РЖД впервые заявила в марте 2014 года, сразу после присоединения Крыма. Строительство дороги началось через год.