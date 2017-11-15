В центре Новосибирска раскопали перекресток улиц Ленина и Советской, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Проезжую часть сузили в районе дома № 35 по улице Советская на 6 метров, на улице Ленина — на 4 метра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

Работы планируют закончить 26 ноября.

Источник: Вести - Новосибирск

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.