В центре Новосибирска раскопали перекресток
Движение транспорта ограничивают на пересечении улиц Ленина и Советской до 26 ноября, об этом сообщает
Движение транспорта ограничивают на пересечении улиц Ленина и Советской до 26 ноября, об этом сообщает
В центре Новосибирска раскопали перекресток улиц Ленина и Советской, рассказали в
Проезжую часть сузили в районе дома № 35 по улице Советская на 6 метров, на улице Ленина — на 4 метра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.
Работы планируют закончить 26 ноября.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.
Напомним, в центре города также перекрыли улицу Депутатскую в районе Оперного театра движение возобновится 27 ноября.