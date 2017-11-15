В центре Омска снесли нелегальный павильон с шаурмой
За год в Центральном округе снесли 82 киоска.
За год в Центральном округе снесли 82 киоска.
Вчера специалисты администрации Центрального округа вынесли еще один нестационарный торговый павильон, расположенный в центре рядом с СКК им. Блинова. В павильоне площадью около 60 квадратных метров торговали турецкими блюдами.
Предпринимателю выдали предписание убрать павильон, однако собственник лишь переместил торговую точку с остановки на парковку спортивного комплекса. В итоге окружная администрация сама демонтировала павильон.
Полина Котенко, главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа:
— Предприниматель не убрал нестационарный торговый объект самостоятельно, поэтому пришлось это делать своими силами. Для демонтажа торгового павильона такой внушительной площади потребовалось время и специальный транспорт.
В окружной администрации отметили, что с самого начала года в Центральном округе было снесено 82 самовольных нестационарных торговых объектов. Вернуть отвезенный на штрафстоянку киоск можно, заплатив за демонтаж, транспортировку, хранение и оплатив административный штраф. Через месяц после того, как киоск забрали, стартует процедура признания киоска бесхозным.