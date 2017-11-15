В центре Омска снесли нелегальный павильон с шаурмой

Вчера специалисты администрации Центрального округа вынесли еще один нестационарный торговый павильон, расположенный в центре рядом с СКК им. Блинова. В павильоне площадью около 60 квадратных метров торговали турецкими блюдами.

Предпринимателю выдали предписание убрать павильон, однако собственник лишь переместил торговую точку с остановки на парковку спортивного комплекса. В итоге окружная администрация сама демонтировала павильон.

Полина Котенко, главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа:

— Предприниматель не убрал нестационарный торговый объект самостоятельно, поэтому пришлось это делать своими силами. Для демонтажа торгового павильона такой внушительной площади потребовалось время и специальный транспорт.