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09:57 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска снесли нелегальный павильон с шаурмой

За год в Центральном округе снесли 82 киоска.

Вчера специалисты администрации Центрального округа вынесли еще один нестационарный торговый павильон, расположенный в центре рядом с СКК им. Блинова. В павильоне площадью около 60 квадратных метров торговали турецкими блюдами.

Предпринимателю выдали предписание убрать павильон, однако собственник лишь переместил торговую точку с остановки на парковку спортивного комплекса. В итоге окружная администрация сама демонтировала павильон.

Полина Котенко, главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа:

 — Предприниматель не убрал нестационарный торговый объект самостоятельно, поэтому пришлось это делать своими силами. Для демонтажа торгового павильона такой внушительной площади потребовалось время и специальный транспорт.

В окружной администрации отметили, что с самого начала года в Центральном округе было снесено 82 самовольных нестационарных торговых объектов. Вернуть отвезенный на штрафстоянку киоск можно, заплатив за демонтаж, транспортировку, хранение и оплатив административный штраф. Через месяц после того, как киоск забрали, стартует процедура признания киоска бесхозным.

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