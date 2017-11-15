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10:04 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро

Нацбанк установил на сегодня, 15 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.6207   +0.44 € 69.6787   +0.76
Источник: Actualitati.md

Сегодня официальный обменный курс составит17,6727 лея за один доллар (+1,58 бана) и 20,7205 лея (+14,86 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6569 лея за один доллар и 20,5719 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6668 лея за 1 гривну, 4,4595 лея за румынский лей и 0,2957 лея за 1 российский рубль.

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