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10:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские города провалили программу благоустройства дворов

Екатеринбург — в списке «двоечников».

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области названы муниципалитеты, отстающие в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Из 99 дворов благоустройство завершено в 28, а из 34 общественных территорий — лишь в девяти. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе реготделения Общероссийского народного фронта.

Среди проваливших программу благоустройства — 30 городов. Кроме того, в городских округах Карпинск, Богданович, Невьянский и Полевской, а также в Екатеринбурге не завершены конкурсные процедуры по ремонту четырех дворов и одной общественной территории.

Программу успешно и в сроки воплотили только в Первоуральске, Каменске-Уральском и Асбесте.

Впрочем, проведенным благоустройством «фронтовики» остались не очень довольны. У них сложилось впечатление, что специалистам, осуществляющим работы, «не хватило компетенции в сфере ландшафтной архитектуры, зонирования и проектного управления».

«Целью благоустройства является создание именно комфортной городской среды. Во дворе люди должны чувствовать себя уютно и безопасно. Сейчас во дворах создается ощущение гонки за количеством детских горок и аттракционов», — отметили общественники.

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