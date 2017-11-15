Свердловские города провалили программу благоустройства дворов

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области названы муниципалитеты, отстающие в реализации программы по созданию комфортной городской среды. Из 99 дворов благоустройство завершено в 28, а из 34 общественных территорий — лишь в девяти. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе реготделения Общероссийского народного фронта.

Среди проваливших программу благоустройства — 30 городов. Кроме того, в городских округах Карпинск, Богданович, Невьянский и Полевской, а также в Екатеринбурге не завершены конкурсные процедуры по ремонту четырех дворов и одной общественной территории.

Программу успешно и в сроки воплотили только в Первоуральске, Каменске-Уральском и Асбесте.

Впрочем, проведенным благоустройством «фронтовики» остались не очень довольны. У них сложилось впечатление, что специалистам, осуществляющим работы, «не хватило компетенции в сфере ландшафтной архитектуры, зонирования и проектного управления».