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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы экстренно отключили свет и воду

Переживать не стоит — это всего лишь на несколько часов.

Сегодня утром, 15 ноября, в Советском районе Уфы до 13 часов дня отключили электроэнергию в связи со срочным ремонтом. Света нет по следующим адресам: ул. Комсомольская, 91, 93, 97а; ул. М. Тихорецкая, 1, 3 (ответственный ПО УГЭС ВРЭС, телефон диспетчерской: 269−05−75); ул. Революционная, 99 (телефон диспетчерской: 223−12−42).

По следующим адресам до 15.30 часов не будет воды: ул. Н. Дмитриева, 7/1, 9, 11, 17/1; ул. Х. Давлетшиной, 19, 21; ул. Н. Дмитриева, 13/1 («Центр образования» № 15).

Также запланировано отключение горячей воды до 16 часов по адресам: ул. 50 лет СССР, 10, 12, 14, 16, 8; ул. пр. Октября, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 49, 49/1, 49/2, 53.

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