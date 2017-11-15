В одном из районов Уфы экстренно отключили свет и воду

Сегодня утром, 15 ноября, в Советском районе Уфы до 13 часов дня отключили электроэнергию в связи со срочным ремонтом. Света нет по следующим адресам: ул. Комсомольская, 91, 93, 97а; ул. М. Тихорецкая, 1, 3 (ответственный ПО УГЭС ВРЭС, телефон диспетчерской: 269−05−75); ул. Революционная, 99 (телефон диспетчерской: 223−12−42).