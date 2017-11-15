Бочаров: «Ремонт Третьей продольной магистрали в Волгограде продолжится»

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На трассе, которая обеспечивает вывод транзитного транспорта с основных городских магистралей, завершено восстановление одиннадцатикилометрового участка.

Подрядная организация выполнила фрезерование более 300 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, с последующим устройством выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Отремонтировала 211 смотровых и ливневых колодцев, заменила бортовые камни и установила 25,4 км барьерного ограждения.

Губернатор поставил задачу до конца года определиться с участками, которые будут приведены в порядок в следующем году.

— Отремонтированный участок будет введён в эксплуатацию до 1 декабря, также необходимо провести профилактический ремонт существующих инженерных сооружений, — определил Андрей Бочаров.

Как доложил руководитель филиала подрядной организации Алексей Гудовский, на ремонтируемом участке осталось завершить небольшой участок барьерного ограждения.

— Дорожная разметка на участке нанесена полностью. Работа здесь будет завершена в указанный губернатором срок, — сообщил он.

Напомним, что в прошлом году на данном направлении были приведены в порядок мостовой переход через реку Царицу и путепровод на Самарском разъезде. Это позволило в текущем году приступить к ремонту самой автотрассы. Общая стоимость проекта — 625 миллионов рублей. Финансирование велось по федеральной приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги». Участие в проекте — результат эффективного взаимодействия региона и федерального центра, которое было налажено за последние три года. В итоге финансирование дорожной отрасли существенно увеличилось: с 7,2 миллиарда в 2013 году до 9,8 миллиарда в 2017-м.

Реализация инфраструктурных проектов, в том числе обновление ключевых автомагистралей, развязок, мостов и эстакад — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной Андреем Бочаровым. За последние три с половиной года всеми видами дорожных работ было охвачено около 1,5 тысячи километров трасс федерального, регионального и местного значения. Таких объемов в области не было с советских времен.

В регионе построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. В областном центре с 2014 года отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. Завершаются реконструкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, которая существенно разгрузит центр города. Напомним, позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года.

Работа по приведению в порядок дорожной сети региона получает положительную оценку автомобилистов.