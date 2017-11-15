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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Евро и доллар набирают обороты. Стоит ли ждать падения рубля к Новому году

Евро и доллар рекордно подорожали: во вторник курс европейской валюты превысил 71 руб., во вторник курс европейской валюты превысил 71 руб., такого не было с августа. Ослабление рубля произошло на фоне того, что цены на нефть марки Brent упали ниже $62 за баррель впервые за почти две недели.

ЦБ: $ 59.6207   +0.44 € 69.6787   +0.76
Источник: Reuters

Стоит ли ждать всплеска на валютном рынке в конце года? Руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя отметил: сейчас компании скупают доллары и евро, чтобы расплатиться по внешним долгам.

Однако оснований для сильных колебаний на валютном рынке в ноябре и декабре нет, валюты останутся в пределах нынешних значений

«В самое ближайшее время давление на российский рубль ослабнет, потому что начнется налоговый период, когда компании продают валютную выручку для уплаты налогов, допустим, на добычу полезных ископаемых. Что касается курса евро, то на Московской бирже он очень тесно связан с курсом валютной пары евро-доллар на международном валютном рынке Forex. Курс евро довольно сильно вырос после того, как были опубликованы позитивные данные по ВВП в Германии, и, скорее всего, дальше существенным образом расти не будет».

Есть риски, что рубль продолжит дешеветь по отношению к доллару и евро, но незначительно, отметил инвестиционный аналитик компании Global FX Иван Карякин: «Удешевление рубля было давно ожидаемо было как раз в конце четвертого квартала. Но в этот раз, во-первых, немножко рано: не конец ноября — начало декабря, а прямо с начала ноября; во-вторых, достаточно быстро. Если нефть уйдет ниже $60, если будет более массовый выход из гособлигаций, укрепление доллара до 63 руб. и евро где-нибудь до 73 руб. будет ожидаемым событием. Конечно, у нас велика доля импорта, возможен рост цен, но Центробанк следит за инфляцией и делает все возможное».

Планирующим отдых и покупки за границей в новогодние праздники эксперты советуют запасаться валютой сейчас, так как, по прогнозам, дешевле она стоить не будет.

Яна Пашаева

Загадочный рубль
Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября© Ньюстюб
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