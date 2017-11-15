В Калининград не пустили 12 тонн угря из Китая

Груз ввезен в сопровождении ветеринарного сертификата от 25.09.2017 № 2170 0000 3415607006. Предприятие изготовитель № 3500/02042, Китай.

При проведении досмотра, выявлено отсутствие информации на маркировке о принадлежности к району промысла, рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.