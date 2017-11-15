В Калининград не пустили 12 тонн угря из Китая
При ввозе из Китая мороженного угря весом 12 тонн выявлено нарушение ветеринарных требований. Это произошло в порту Балтийска.
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При ввозе из Китая мороженного угря весом 12 тонн выявлено нарушение ветеринарных требований. Это произошло в порту Балтийска.
Груз ввезен в сопровождении ветеринарного сертификата от
При проведении досмотра, выявлено отсутствие информации на маркировке о принадлежности к району промысла, рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Выпуск груза приостановлен.