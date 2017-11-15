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12:52 (мск), источник: Янтарный край

В Калининград не пустили 12 тонн угря из Китая

При ввозе из Китая мороженного угря весом 12 тонн выявлено нарушение ветеринарных требований. Это произошло в порту Балтийска.

Груз ввезен в сопровождении ветеринарного сертификата от 25.09.2017 № 2170 0000 3415607006. Предприятие изготовитель № 3500/02042, Китай.

При проведении досмотра, выявлено отсутствие информации на маркировке о принадлежности к району промысла, рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Выпуск груза приостановлен.

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