В Казахстане уничтожили почти 2 тонны продуктов

Источник: Zakon.kz

Всего за одну неделю (с 3 по 10 ноября) при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию Республики Казахстан, выявлено 53 факта нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение МСХ РК.

При ввозе из Российской Федерации в 19 случаях продукция была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это -картофель — 1,4 тонна, яблоки — 3 тонны, апельсины, мандарины, ананасы, лимоны — 17,15 тонн, семена подсолнечника — 22 тонны, пшеница — 102 тонны, лесоматериалы — 72 куб.м, пиломатериалы — 160 куб.м. При этом в двух случаях были выявлены карантинные объекты: в картофеле весом 20 тонн — золотистая картофельная нематода, в луке репчатом весом 19,85 тонн — повилика полевая.

При ввозе из Узбекистана в 3 случаях продукции (хурма — 19,22 тонны, гранаты — 1,8 тонн) был выявлен карантинный объект — червец Комстока.

При ввозе из Кыргызской Республики в 30 случаях продукция была ввезена без маркировки на упаковке (яблоки — 21,825 тонн, рис — 23,08 тонн, семена тыквы — 0,8 тонн, груши — 5,05 тонн, орехи — 8,35 тонн, фасоль — 22 тонны, бананы — 1,2 тонны), а хурма — 3,4 тонны, яблоки — 1,1 тонн и рис — 0,08 тонн были ввезены без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом. При ввозе сухофруктов — 127,695 тонн, хурмы — 45,85 тонн, орехов — 3,3 тонны, яблок — 4,9 тонн, винограда — 36 тонн, груш — 0,42 тонны, были выявлены карантинные объекты — восточная плодожорка, червец Комстока, повилика.

Из Китайской Народной Республики овсяные хлопья весом 69,16 тонн были ввезены в сопровождении с недействительным сертификатом.