Курс доллара в банках перешагнул отметку в Br2

Источник: Sputnik.by

На протяжении всего ноября биржевой курс доллара относительно белорусского рубля продолжает расти: сегодня официальная стоимость американской валюты по Нацбанку составляет 1,9976.

Белорусские коммерческие банки начали продавать доллар по стоимости выше двух рублей еще в понедельник, а в среду утром во всех отделениях курс валюты начинается от этой отметки. Так, сейчас минимальная стоимость продажи доллара составляет 2,050, а максимальная — 2,0180 белорусских рублей.

Дорожает в республике и евро. Минимальный курс продажи европейской валюты банками на утро 15 ноября составил 2,34, а максимальный — 3,3810 белорусских рубля. 100 российских рублей продают по курсу от 3,34 до 3,4 белорусских.

Покупают доллары банки по цене от 1,99 до 2,0040 белорусских рублей. Евро в отделениях берут от 2,33 до 2,36 белорусских, 100 российских рублей — от 3,17 до 3,32.