В правила застройки Екатеринбурга внесут изменения в связи со строительством храма святой Екатерины
В правила землепользования и застройки Екатеринбурга будут внесены изменения в связи со строительством храма Святой Екатерины.
В правила землепользования и застройки Екатеринбурга будут внесены изменения в связи со строительством храма Святой Екатерины.
Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
«…На основании обращений ООО “Храм Святой Екатерины” от
Напомним, ранее храм святой Екатерины планировалось построить в акватории городского пруда. Позже стало известно, что строительство будет перенесено в другое место — к Театру драмы. Религиозный объект планируется возвести на суше, однако проект теперь должен претерпеть изменения.
Ожидается, что депутаты Екатеринбургской городской думы рассмотрят вопрос строительства храма в рамках информационного часа.