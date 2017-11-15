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10:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В правила застройки Екатеринбурга внесут изменения в связи со строительством храма святой Екатерины

В правила землепользования и застройки Екатеринбурга будут внесены изменения в связи со строительством храма Святой Екатерины.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

«…На основании обращений ООО “Храм Святой Екатерины” от 01.11.2017 № 20161 приказываю: комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования “город Екатеринбург” подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муниципального образования “город Екатеринбург”, утвержденные приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п, в соответствии с поступившим предложением», — говорится в документе за подписью министра Михаила Волкова.

Напомним, ранее храм святой Екатерины планировалось построить в акватории городского пруда. Позже стало известно, что строительство будет перенесено в другое место — к Театру драмы. Религиозный объект планируется возвести на суше, однако проект теперь должен претерпеть изменения.

Ожидается, что депутаты Екатеринбургской городской думы рассмотрят вопрос строительства храма в рамках информационного часа.

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