В правила застройки Екатеринбурга внесут изменения в связи со строительством храма святой Екатерины

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

«…На основании обращений ООО “Храм Святой Екатерины” от 01.11.2017 № 20161 приказываю: комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования “город Екатеринбург” подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа — муниципального образования “город Екатеринбург”, утвержденные приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п, в соответствии с поступившим предложением», — говорится в документе за подписью министра Михаила Волкова.

Напомним, ранее храм святой Екатерины планировалось построить в акватории городского пруда. Позже стало известно, что строительство будет перенесено в другое место — к Театру драмы. Религиозный объект планируется возвести на суше, однако проект теперь должен претерпеть изменения.