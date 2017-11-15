В НСО собираются вернуть в сектор АПК «советское» планирование

Правительство Новосибирской области настоятельно рекомендует всем предприятиям по переработке сельхозпродукции, которые находятся на территории региона, заключить долговременные договора с местными хозяйствами.

«Это позволит местным аграриям планировать объёмы посевов — сколько и каких именно культур нужно посеять весной хозяйствам, — считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. — Разумеется, с учётом рекомендаций ученых. В регионе необходимо выращивать культуры по системе адаптивно-ландшафтного земледелия, что позволит заметно увеличить среднюю урожайность».

Сеять по наитию не выгодно. Например, в прошлом году в России был дефицит гречихи, поэтому нынешней весной новосибирские аграрии посеяли её в большом количестве, соседи из Алтайского края — тоже. В итоге перепроизводство обрушило цену на эту культуру.

Министр сообщил, что в этом году из областного бюджета запланировали выделить семь миллиардов рублей для обеспечения продуктами столовых в школах, детсадах, больницах. «Очень хочется, — продолжает министр сельского хозяйства региона, — чтобы победителями в этом конкурсе стали наши местные предприятия по переработке сельхозпродукции и хозяйства».