В НСО собираются вернуть в сектор АПК «советское» планирование
Таким образом планируют решить проблему сбыта.
Таким образом планируют решить проблему сбыта.
Правительство Новосибирской области настоятельно рекомендует всем предприятиям по переработке сельхозпродукции, которые находятся на территории региона, заключить долговременные договора с местными хозяйствами.
«Это позволит местным аграриям планировать объёмы посевов — сколько и каких именно культур нужно посеять весной хозяйствам, — считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. — Разумеется, с учётом рекомендаций ученых. В регионе необходимо выращивать культуры по системе
Сеять по наитию не выгодно. Например, в прошлом году в России был дефицит гречихи, поэтому нынешней весной новосибирские аграрии посеяли её в большом количестве, соседи из Алтайского края — тоже. В итоге перепроизводство обрушило цену на эту культуру.
Министр сообщил, что в этом году из областного бюджета запланировали выделить семь миллиардов рублей для обеспечения продуктами столовых в школах, детсадах, больницах. «Очень хочется, — продолжает министр сельского хозяйства региона, — чтобы победителями в этом конкурсе стали наши местные предприятия по переработке сельхозпродукции и хозяйства».
Между тем, два года назад в подобном конкурсе на обеспечение продуктами новосибирских государственных больниц, по словам министра, выиграли алтайские сельхозпроизводители. А местные остались в стороне — не смогли правильно подготовить документы, а главное «загнули» слишком высокие цены.