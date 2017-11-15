Первый этап реконструкции аэропорта Челябинска будет завершен к 2020 году

Источник: Uralpress.ru

«Аэровокзал первой очереди по площади будет более, чем на 50% превышать весь комплекс сооружений, которым мы оперируем сегодня, а по оснащению будет соответствовать современным нормам. К примеру, в аэровокзале будут четыре телетрапа, в народе называемых “рукавами”, три из которых будут работать на момент открытия аэровокзала, будут комфортные бизнес и VIP залы, оборудованные современные концессионные зоны, наконец будет много воздуха: трехэтажная конструкция здания позволила получить второй свет в клиентских зонах терминала и обеспечить удобные вертикальные связи», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В соответствии с планами руководства аэропорта в 2020 году первый этап будет завершен: новый пассажирский терминал Внутренних Воздушных Линий будет введен в эксплуатацию.

«К этому же времени будет завершен первый этап реконструкции аэродрома, а также мы будем близки к завершению проектирования второго этапа развития нового терминала, который появится в 2022 году и станет продолжением пассажирского терминала первой очереди. Развитие планируется в сторону действующего сегодня аэровокзального комплекса и на втором этапе территориально заместит высвобожденный в 2020 году сектор прилета ВВЛ», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Реконструкция ждет и аэродром. Она будет выполнена в рамках действующей Федеральной Целевой программы «Развитие транспортной системы России».

В объем первого этапа проекта реконструкции аэродрома попадает создание новой части перрона перед новым аэровокзалом, увеличение количества мест стоянок и создание специальных стоянок для противообледенительной обработки самолетов, заменена свето-сигнальной системы, периметрового ограждения и технических средства охраны, реконструкция инженерных систем аэродрома.

Проектирование уже завершено, проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.