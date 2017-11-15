В Перми в этом году установили порядка 700 новых уличных фонарей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на 46 улицах трех микрорайонов установлено 698 фонарей.

Линии освещения появились на улицах: Аксайская, Амбарная, Осиновая, Судоремонтная, Сигнальная, Мачтовая, Трясолобова, Водолазная, Борцов Революции, Ломоносова, Торфяная и других.

Сейчас продолжаются работы на улицах Потерянная и Героя Пирожкова в Мотовилихинском районе. Здесь до конца года также будут установлены фонари.

В 2018 году планируется продолжить работы по устройству уличного освещения в микрорайонах частной застройки, например, Домостроительный, Голованово, Пихтовая стрелка.