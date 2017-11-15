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11:02 (мск), источник: NewsKo

В Перми в этом году установили порядка 700 новых уличных фонарей

В 2017 году в Перми построило 23,5 км новых сетей наружного освещения. Новые фонари были установлены в микрорайонах частной застройки Домостроительный, Заозерье, Средняя Курья.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на 46 улицах трех микрорайонов установлено 698 фонарей.

Линии освещения появились на улицах: Аксайская, Амбарная, Осиновая, Судоремонтная, Сигнальная, Мачтовая, Трясолобова, Водолазная, Борцов Революции, Ломоносова, Торфяная и других.

Сейчас продолжаются работы на улицах Потерянная и Героя Пирожкова в Мотовилихинском районе. Здесь до конца года также будут установлены фонари.

В 2018 году планируется продолжить работы по устройству уличного освещения в микрорайонах частной застройки, например, Домостроительный, Голованово, Пихтовая стрелка.

Источник — администрация Перми

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