В Перми в этом году установили порядка 700 новых уличных фонарей
В 2017 году в Перми построило 23,5 км новых сетей наружного освещения. Новые фонари были установлены в микрорайонах частной застройки Домостроительный, Заозерье, Средняя Курья.
В 2017 году в Перми построило 23,5 км новых сетей наружного освещения. Новые фонари были установлены в микрорайонах частной застройки Домостроительный, Заозерье, Средняя Курья.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на 46 улицах трех микрорайонов установлено 698 фонарей.
Линии освещения появились на улицах: Аксайская, Амбарная, Осиновая, Судоремонтная, Сигнальная, Мачтовая, Трясолобова, Водолазная, Борцов Революции, Ломоносова, Торфяная и других.
Сейчас продолжаются работы на улицах Потерянная и Героя Пирожкова в Мотовилихинском районе. Здесь до конца года также будут установлены фонари.
В 2018 году планируется продолжить работы по устройству уличного освещения в микрорайонах частной застройки, например, Домостроительный, Голованово, Пихтовая стрелка.
Источник — администрация Перми