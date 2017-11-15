Вокруг Ростова появится кольцевая автодорога

Ее первым этапом стал почти сформированный к данному моменту Северный обход: построены две его очереди, сейчас власти готовятся к строительству третьей части.

Третий участок Северного обхода Ростова соединит дорогу Ростов — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск с федеральной автомобильной дорогой А-280 Ростов — Таганрог — граница с Украиной в обход села Чалтырь. После его введения в строй в регионе появится комфортный и безопасный съезд с таганрогской трассы на Северный обход Ростова, который будет вести к аэропорту Платов. Работы планируется закончить в 2019 году.

Также в ближайшее время начнется строительство платного восточного обхода города Аксая. Он будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск. На данном участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд. Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб.

К настоящему моменту техническая и сметная документации проекта реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход Аксая получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Кроме того, по словам главы региона, необходимо построить дублер улицы Малиновского, которая находится у западной границы Ростова-на-Дону, чтобы увести весь транзитный поток из черты города. Однако сейчас власти не могут приступить к решению этого вопроса, так как основные средства направлены на подготовку к Чемпионату мира по футболу-2018.