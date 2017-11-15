Вокруг Ростова появится кольцевая автодорога
Вокруг
Вокруг
Ее первым этапом стал почти сформированный к данному моменту Северный обход: построены две его очереди, сейчас власти готовятся к строительству третьей части.
Третий участок Северного обхода Ростова соединит дорогу Ростов — сл.
Также в ближайшее время начнется строительство платного восточного обхода города Аксая. Он будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск. На данном участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд. Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб.
К настоящему моменту техническая и сметная документации проекта реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход Аксая получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Кроме того, по словам главы региона, необходимо построить дублер улицы Малиновского, которая находится у западной границы
Уже после ЧМ-2018 начнется второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову-ну-Дону: дорогу там планируют расширить до 8 полос.