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13:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Движение на обновляемом участке Третьей продольной будет запущено к декабрю

Движение транспорта на 11-километровом участке Третьей продольной магистрали в Волгограде будет возобновлено до декабря 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, ремонт участка вышел на финишную прямую. Специалисты уже успели снять на проезжей части старое покрытие, уложить выравнивающий слой асфальтобетона, заменить бордюр, отремонтировать смотровые и дождеприемные колодцы.

«Общая стоимость проекта составила 625 миллионов рублей. Финансирование велось по приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Третья продольная является опорной и обеспечивает вывод транзитного транспорта с основных городских магистралей. Дорога связывает сразу четыре района Волгограда. В 2016 году здесь были отремонтированы мост через реку Царицу и путепровод на Самарском разъезде.

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