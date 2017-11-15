Движение на обновляемом участке Третьей продольной будет запущено к декабрю

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, ремонт участка вышел на финишную прямую. Специалисты уже успели снять на проезжей части старое покрытие, уложить выравнивающий слой асфальтобетона, заменить бордюр, отремонтировать смотровые и дождеприемные колодцы.

«Общая стоимость проекта составила 625 миллионов рублей. Финансирование велось по приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Третья продольная является опорной и обеспечивает вывод транзитного транспорта с основных городских магистралей. Дорога связывает сразу четыре района Волгограда. В 2016 году здесь были отремонтированы мост через реку Царицу и путепровод на Самарском разъезде.