В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр
Во вторник, 14 ноября, в Самаре состоялась очередная комиссия по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов ТОР «Тольятти», сообщает горадминистрация.
Во вторник, 14 ноября, в Самаре состоялась очередная комиссия по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов ТОР «Тольятти», сообщает горадминистрация.
Положительное решение принято сразу по трем компаниям: ООО «БИСКО ТТИ», ООО МЦ «Губерния» и ООО «КОЛОРАНТ-Т».
Проект ООО «БИСКО ТТИ» предусматривает создание и запуск нового производства мучных кондитерских изделий и макарон. Общая стоимость проекта — 24,2 млн руб., предполагается открытие 20 новы рабочих мест.
ООО «КОЛОРАНТ-Т» планирует открыть новое производство по изготовлению мастербатчей и полимерных изделий. Общая стоимость проекта — 73,2 млн руб., запуск производства обеспечит 48 новых рабочих мест.
ООО МЦ «Губерния» займется организацией оказанием медицинских услуг, обладающих необходимыми конкурентоспособными качествами. Общая стоимость проекта — 30,2 млн руб., откроется 20 рабочих мест.
Напомним, ранее статус резидента ТОР «Тольятти» получили: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА», ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС», ООО «АКТИВ ТМК», ООО «Завод КПД», ООО «НТЦ Евровент» и ООО «СлаСти».
Таким образом, на сегодняшний день одобрено уже 18 заявок. Тольятти продолжает укреплять свои позиции и удерживает лидерство среди всех ТОРов страны.