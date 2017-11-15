В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Положительное решение принято сразу по трем компаниям: ООО «БИСКО ТТИ», ООО МЦ «Губерния» и ООО «КОЛОРАНТ-Т».

Проект ООО «БИСКО ТТИ» предусматривает создание и запуск нового производства мучных кондитерских изделий и макарон. Общая стоимость проекта — 24,2 млн руб., предполагается открытие 20 новы рабочих мест.

ООО «КОЛОРАНТ-Т» планирует открыть новое производство по изготовлению мастербатчей и полимерных изделий. Общая стоимость проекта — 73,2 млн руб., запуск производства обеспечит 48 новых рабочих мест.

Таким образом, на сегодняшний день одобрено уже 18 заявок. Тольятти продолжает укреплять свои позиции и удерживает лидерство среди всех ТОРов страны.