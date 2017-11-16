В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»

«ЗАО «Башня Федерация» сообщает об окончании строительных работ в «Башне «Восток». Финальными работами были монтаж стеклопакетов навершия на месте ранее демонтированного последнего подъемного крана и закрытие теплового контура», — сообщается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сейчас в здании идут финальные отделочные работы нескольких внутренних помещений, в частности, торговых подземных галерей минус второго — минус четвертого уровня. Сейчас открыты первый и минус первый этажи.