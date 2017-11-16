В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
МОСКВА, 15 ноя — РИА Недвижимость. В деловом центре «Москва-Сити» достроили небоскреб «Башня «Федерация», говорится в сообщении
МОСКВА, 15 ноя — РИА Недвижимость. В деловом центре «Москва-Сити» достроили небоскреб «Башня «Федерация», говорится в сообщении
«ЗАО «Башня Федерация» сообщает об окончании строительных работ в «Башне «Восток». Финальными работами были монтаж стеклопакетов навершия на месте ранее демонтированного последнего подъемного крана и закрытие теплового контура», — сообщается в
В нем добавляется, что сейчас в здании идут финальные отделочные работы нескольких внутренних помещений, в частности, торговых подземных галерей минус второго — минус четвертого уровня. Сейчас открыты первый и минус первый этажи.
«Федерация» состоит из двух башен «Восток» и «Запад» (введена в 2007—2008 годах), возведенных на одном стилобате. Высота 97-этажного «Востока» — 374 метров. Площадь здания составляет 443 тысяч квадратных метров.