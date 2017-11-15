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11:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье становится рисовым краем

В Приморье завершается уборка риса. Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Черниговского района — 33 центнера с гектара, сообщили Deita. ru в краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, план по уборке риса выполнен почти на 100%.

«Сельхозпроизводители убрали почти 13 тысяч гектаров риса, собрано более 34 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара», — сообщили специалисты.

Высокая урожайность отмечается в Черниговском районе — 33 центнера с гектара.

Напомним, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.

«В приоритете — выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше. Рассчитываем, что и в следующем году Минсельхоз России поддержит ряд приоритетных сельхозпроектов», — акцентировал внимание врио Губернатора Приморья.

Отметим, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального — 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу — в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.

Недавно врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провёл рабочую встречу с руководителями надзорных органов — Управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, антимонопольной службы по Приморскому краю, краевой государственной ветеринарной инспекции, департамента лицензирования и торговли, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Основные вопросы касались поддержки местных производителей, снижения уровня цен на продукты и их качество.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что для него важна поддержка и развитие приморских предприятий.

«Местные производители жалуются, что их измучали проверками, а вот продукция из других регионов ввозится и реализовывается без проблем. Мне важно совместно с вами сделать так, чтобы в наших магазинах люди могли купить качественные приморские продукты», — отметил врио губернатора.

Михаил Грач.

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