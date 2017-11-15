Приморье становится рисовым краем
В Приморье завершается уборка риса. Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Черниговского района — 33 центнера с гектара, сообщили Deita. ru в краевой администрации.
В Приморье завершается уборка риса. Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Черниговского района — 33 центнера с гектара, сообщили Deita. ru в краевой администрации.
По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, план по уборке риса выполнен почти на 100%.
«Сельхозпроизводители убрали почти 13 тысяч гектаров риса, собрано более 34 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара», — сообщили специалисты.
Высокая урожайность отмечается в Черниговском районе — 33 центнера с гектара.
Напомним, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете — выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки
Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу — в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
Недавно врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провёл рабочую встречу с руководителями надзорных органов — Управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, антимонопольной службы по Приморскому краю, краевой государственной ветеринарной инспекции, департамента лицензирования и торговли, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.
Основные вопросы касались поддержки местных производителей, снижения уровня цен на продукты и их качество.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что для него важна поддержка и развитие приморских предприятий.
«Местные производители жалуются, что их измучали проверками, а вот продукция из других регионов ввозится и реализовывается без проблем. Мне важно совместно с вами сделать так, чтобы в наших магазинах люди могли купить качественные приморские продукты», — отметил врио губернатора.
Михаил Грач.