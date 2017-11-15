Прокуратура потребовала убрать выбоины на проспекте Победы и улице Дубравная

Источник: Prokazan.ru

— На улице Дубравной и вдоль домов №№ 18, 18а, 18б и 20 на улице Проспект Победы в г. Казани имеются дефекты асфально-бетонного покрытия, выбоины, просадка канализационного люка, — говорится в сообщении службы.

Эти дефекты создают угрозу безопасности дорожного движения, при этом власти не ремонтировали данные участки дорог.