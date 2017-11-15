Цены в Крыму всё чаще возмущают местных жителей

С такими жалобами жители полуострова всё чаще обращаются к местным чиновникам. Считаю, что вполне логичным будет заслушать на ближайшем заседании сессии Государственного совета Крыма в рамках «правительственного часа» профильного министра о том, какие предпринимаются меры по стабилизации ситуации.

Конечно, могу понять, что в стоимость ввозимой на полуостров продукции закладываются транспортные затраты, однако спекулировать на такой ситуации считаю недопустимым, — отметил на своей странице в Facebook глава Госсовета РК Владимир Констатнинов.