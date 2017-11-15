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11:39 (мск), источник: КрымPress

Цены в Крыму всё чаще возмущают местных жителей

Цены в Крыму на продукты растут безосновательно: как на товары местного производства, так и на ввозимые с материка.

С такими жалобами жители полуострова всё чаще обращаются к местным чиновникам. Считаю, что вполне логичным будет заслушать на ближайшем заседании сессии Государственного совета Крыма в рамках «правительственного часа» профильного министра о том, какие предпринимаются меры по стабилизации ситуации.

Конечно, могу понять, что в стоимость ввозимой на полуостров продукции закладываются транспортные затраты, однако спекулировать на такой ситуации считаю недопустимым, — отметил на своей странице в Facebook глава Госсовета РК Владимир Констатнинов.

Напомним, несколько дней назад в Минпроме РК заявили, что цены в Крыму стабильны. Более-того, пошли на снижение — здесь.

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