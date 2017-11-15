В Новосибирске расходы на образование составят 60% городского бюджета, рассказали в пресс-службе муниципалитета. Проект бюджета на 2018−2020 годы представил мэр города Анатолий Локоть сегодня, 15 ноября.

«Главный тренд ближайшего трёхлетия — решать задачи по обеспечению жизнедеятельности и развития города предстоит в условиях острого дефицита бюджета», — пояснили в мэрии.

Расходы города в 2018 году составят 37,5 млрд рублей, а дефицит бюджета- более 1,3 млрд рублей. Планируется его сокращение — к 2020 году он должен снизиться до 800 миллионов рублей. Несмотря на это, проект остается социально ориентированным.

К защищенным статьям расходов власти отнесли зарплату бюджетников, налоги и коммунальные платежи, а также социальные выплаты. Кроме того, расходы на образование составят почти 60% бюджета. Силой федеральных средств в городе появится три новых школы — на улице Титова, Южно-Чемском жилмассиве и в микрорайоне «Родники».