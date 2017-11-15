В Новосибирске расходы на образование составят 60% городского бюджета
Сейчас идет обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года, он остается социально ориентированным, об этом сообщает
Сейчас идет обсуждение проекта бюджета на ближайшие три года, он остается социально ориентированным, об этом сообщает
В Новосибирске расходы на образование составят 60% городского бюджета, рассказали в
«Главный тренд ближайшего трёхлетия — решать задачи по обеспечению жизнедеятельности и развития города предстоит в условиях острого дефицита бюджета», — пояснили в мэрии.
Расходы города в 2018 году составят 37,5 млрд рублей, а дефицит бюджета- более 1,3 млрд рублей. Планируется его сокращение — к 2020 году он должен снизиться до 800 миллионов рублей. Несмотря на это, проект остается социально ориентированным.
К защищенным статьям расходов власти отнесли зарплату бюджетников, налоги и коммунальные платежи, а также социальные выплаты. Кроме того, расходы на образование составят почти 60% бюджета. Силой федеральных средств в городе появится три новых школы — на улице Титова,
«Также город предпринимает все необходимые действия для получения в 2018 году финансирования по приоритетному проекту “Безопасные и качественные дороги”, работает над получением в 2018 году субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», — добавили в мэрии.