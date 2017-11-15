ЦБ впервые озвучил объемы золотовалютных резервов страны

Источник: Kommersant.uz

По состояние на 1 ноября чистые золотовалютные резервы страны достигли $26 млрд. Такие данные объявляются впервые.

«Обычно мы не публиковали эту информацию. Она считалась конфиденциальной. Недавно принято решение главы государства о том, чтобы сделать открытыми для доступа ряд экономических данных. С 1 января Центральный банк будет официально публиковать золотовалютные резервы и денежные массы и другие экономические показатели», — сказал Ишметов.

Он также сообщил, что за два с половиной месяца продажи иностранной валюты на бирже превысили объемы покупки. Эту разницу в объеме $325 млн выкупил Центральный банк.