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12:02 (мск), источник: Kommersant.uz

ЦБ впервые озвучил объемы золотовалютных резервов страны

За два месяца золотовалютные резервы страны увеличились на $750 млн. Об этом в ходе состоявшейся сегодня сессии Международного пресс-клуба заявил первый заместитель председателя Центрального банка Темур Ишметов.

Источник: Kommersant.uz

По состояние на 1 ноября чистые золотовалютные резервы страны достигли $26 млрд. Такие данные объявляются впервые.

«Обычно мы не публиковали эту информацию. Она считалась конфиденциальной. Недавно принято решение главы государства о том, чтобы сделать открытыми для доступа ряд экономических данных. С 1 января Центральный банк будет официально публиковать золотовалютные резервы и денежные массы и другие экономические показатели», — сказал Ишметов.

Он также сообщил, что за два с половиной месяца продажи иностранной валюты на бирже превысили объемы покупки. Эту разницу в объеме $325 млн выкупил Центральный банк.

«Хочу сказать, что это один из положительных результатов. Мы начальный период реформ прошли без вливания валютных ресурсов со стороны ЦБ. В целом, участие банка на валютной бирже будет минимальное, чтобы дать возможность сформировать тот курс, к которому предприятия готовы», — сказал зампредседателя банка.

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