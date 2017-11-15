ЦБ впервые озвучил объемы золотовалютных резервов страны
За два месяца золотовалютные резервы страны увеличились на $750 млн. Об этом в ходе состоявшейся сегодня сессии Международного
За два месяца золотовалютные резервы страны увеличились на $750 млн. Об этом в ходе состоявшейся сегодня сессии Международного
По состояние на 1 ноября чистые золотовалютные резервы страны достигли $26 млрд. Такие данные объявляются впервые.
«Обычно мы не публиковали эту информацию. Она считалась конфиденциальной. Недавно принято решение главы государства о том, чтобы сделать открытыми для доступа ряд экономических данных. С 1 января Центральный банк будет официально публиковать золотовалютные резервы и денежные массы и другие экономические показатели», — сказал Ишметов.
Он также сообщил, что за два с половиной месяца продажи иностранной валюты на бирже превысили объемы покупки. Эту разницу в объеме $325 млн выкупил Центральный банк.
«Хочу сказать, что это один из положительных результатов. Мы начальный период реформ прошли без вливания валютных ресурсов со стороны ЦБ. В целом, участие банка на валютной бирже будет минимальное, чтобы дать возможность сформировать тот курс, к которому предприятия готовы», — сказал зампредседателя банка.