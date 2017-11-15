Минфин предлагает ввести государственный финансовый аудит

«Бюджетная прозрачность — ключевой элемент эффективного управления бюджетом, — отметил региональный советник Международного валютного фонда по вопросам управления государственными финансами Джон Зохраб. — За последние 15 лет были предприняты значительные усилия по улучшению бюджетной прозрачности в странах с передовой, формирующейся и развивающейся экономикой. Главный результат этих усилий — Кодекс и руководство по бюджетно-налоговой прозрачности (FTC). Разработаны инструменты контроля за соблюдением этих стандартов. В 1999 году МВФ разработал бюджетный ROSC — первый инструментарий для всестороннего диагностического анализа бюджетной прозрачности. Помимо этого, проведена унификация практики бюджетной отчетности на региональном уровне, особенно в валютных союзах, таких как Еврозона. Группы гражданского общества играют растущую важную роль в этом направлении посредством таких инструментариев, как Открытое бюджетное исследование IBP и Глобальная инициатива принципов высокого уровня бюджетной прозрачности».