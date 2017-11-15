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12:04 (мск), источник: Kommersant.uz

Минфин предлагает ввести государственный финансовый аудит

«Государственный финансовый аудит — важнейший элемент финансового развития. Нам нужна прогрессивная система финансового контроля, это необходимый инструментом управления финансовыми отношениями и осуществлении экономических реформ», — заявил начальник отдела Главного управления государственного финансового контроля Министерства финансов Алишер Насретдинов на международной научно-практической конференции на тему «Проблемы реформирования системы управления государственными финансами в Республике Узбекистан» вчера, 14 ноября.

Источник: Kommersant.uz

Представители министерства предлагают:

— разработать национальные стандарты государственного финансового контроля, а также соглашение «О сотрудничестве в сфере государственного финансового контроля между Министерством финансов и Счетной палатой».

— разработать закон «О внутреннем аудите», стандарты внутреннего аудита, этические стандарты внутренних аудиторов государственных органов, руководство по внутреннему аудиту, документы, регламентирующие порядок обучения и повышения квалификации специалистов служб внутреннего аудита и финансового контроля и др.

— создать общую информационную базу учета правонарушений и преступлений в бюджетной сфере.

— создать современную систему подготовки и переподготовки работников органов государственного финансового контроля.

— разработать научно-методические основы комплексной оценки эффективности системы государственного финансового контроля на основе показателей результативности, действенности и экономичности.

«Бюджетная прозрачность — ключевой элемент эффективного управления бюджетом, — отметил региональный советник Международного валютного фонда по вопросам управления государственными финансами Джон Зохраб. — За последние 15 лет были предприняты значительные усилия по улучшению бюджетной прозрачности в странах с передовой, формирующейся и развивающейся экономикой. Главный результат этих усилий — Кодекс и руководство по бюджетно-налоговой прозрачности (FTC). Разработаны инструменты контроля за соблюдением этих стандартов. В 1999 году МВФ разработал бюджетный ROSC — первый инструментарий для всестороннего диагностического анализа бюджетной прозрачности. Помимо этого, проведена унификация практики бюджетной отчетности на региональном уровне, особенно в валютных союзах, таких как Еврозона. Группы гражданского общества играют растущую важную роль в этом направлении посредством таких инструментариев, как Открытое бюджетное исследование IBP и Глобальная инициатива принципов высокого уровня бюджетной прозрачности».

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