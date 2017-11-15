Минфин предлагает ввести государственный финансовый аудит

Представители министерства предлагают:
— разработать национальные стандарты государственного финансового контроля, а также соглашение «О сотрудничестве в сфере государственного финансового контроля между Министерством финансов и Счетной палатой».
— разработать закон «О внутреннем аудите», стандарты внутреннего аудита, этические стандарты внутренних аудиторов государственных органов, руководство по внутреннему аудиту, документы, регламентирующие порядок обучения и повышения квалификации специалистов служб внутреннего аудита и финансового контроля и др.
— создать общую информационную базу учета правонарушений и преступлений в бюджетной сфере.
— создать современную систему подготовки и переподготовки работников органов государственного финансового контроля.
— разработать научно-методические основы комплексной оценки эффективности системы государственного финансового контроля на основе показателей результативности, действенности и экономичности.
«Бюджетная прозрачность — ключевой элемент эффективного управления бюджетом, — отметил региональный советник Международного валютного фонда по вопросам управления государственными финансами Джон Зохраб. — За последние 15 лет были предприняты значительные усилия по улучшению бюджетной прозрачности в странах с передовой, формирующейся и развивающейся экономикой. Главный результат этих усилий — Кодекс и руководство по бюджетно-налоговой прозрачности (FTC). Разработаны инструменты контроля за соблюдением этих стандартов. В 1999 году МВФ разработал бюджетный ROSC — первый инструментарий для всестороннего диагностического анализа бюджетной прозрачности. Помимо этого, проведена унификация практики бюджетной отчетности на региональном уровне, особенно в валютных союзах, таких как Еврозона. Группы гражданского общества играют растущую важную роль в этом направлении посредством таких инструментариев, как Открытое бюджетное исследование IBP и Глобальная инициатива принципов высокого уровня бюджетной прозрачности».