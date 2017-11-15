В Москве в ходе реновации предлагают сохранить 218 исторических зданий

К такому решению пришла рабочая группа, в которую входят представители Мосгорнаследия, Москомархитектуры, Общественной палаты столицы и общественной организации «Архнадзор».

«Эксперты тщательно исследовали каждый дом на предмет его исторической и архитектурной ценности. В итоге был сформирован список, в которых включили 241 здание. 218 из них предложено сохранить. Судьба 22 определится после детального изучения их градостроительной документации. Еще по одному дому необходимо поднять архивные материалы», — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Юлианы Княжевской.

Прежде всего речь идет о зданиях, возведенных по нетиповым проектам, авторской архитектуре и градоформирующих объектах, поясняется в материалах мэрии.

Например, указывается в них, предлагается сохранить «сталинки» на улице Руставели и двухэтажный дом на Изумрудной улице. Исторически ценным признан ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе.

«Архитектурным достоянием города являются и конструктивистские поселки. Это Дангауэровка (Дангауэровская слобода — жилой микрорайон в районе Лефортово, построенный как соцгородок в 1928—1932 годах), поселки Буденовский и Усачевский в центре города, а также поселок Хавско-Шаболовский на юге Москвы», — говорится в сообщении.

Полный список домов, которые предлагают сохранить, будет в ближайшее время направлен мэру Москвы, сообщается на сайте. Ценные дома расселят по программе реновации, но сносить не будут. Город предоставит жителям новые квартиры, а здания отреставрируют и приспособят под современное использование. Например, в них могут разместиться детсады, дома культуры, спортивные и медицинские центры.