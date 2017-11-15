Двухэтажные поезда будут ходить из Сочи в Ростов-на-Дону каждый день

Источник: Вести Сочи

Ранее один из таких составов курсировал на маршруте через день, чередуясь с обычным.

В СКЖД пояснили, что расписание поездов останется прежним. Из Ростова-на-Дону состав отправляется в 20:55 и прибывает на вокзал Адлера на следующее утро в 8:42. Из Сочи поезд отбывает в 19:50 и приезжает в Ростов-на-Дону на следующие сутки в 7:16.