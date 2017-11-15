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15:20 (мск), источник: Вести Сочи

Двухэтажные поезда будут ходить из Сочи в Ростов-на-Дону каждый день

С 10 декабря между Ростовом-на-Дону и Сочи будут ежедневно курсировать двухэтажные поезда.

Источник: Вести Сочи

Ранее один из таких составов курсировал на маршруте через день, чередуясь с обычным.

В СКЖД пояснили, что расписание поездов останется прежним. Из Ростова-на-Дону состав отправляется в 20:55 и прибывает на вокзал Адлера на следующее утро в 8:42. Из Сочи поезд отбывает в 19:50 и приезжает в Ростов-на-Дону на следующие сутки в 7:16.

Двухэтажный поезд позволяет перевозить за один рейс почти в два раза больше пассажиров, чем стандартный состав. Сейчас на территории России курсируют 10 пар двухэтажных поездов: из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, а также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Сочи.

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