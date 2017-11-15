Двухэтажные поезда будут ходить из Сочи в Ростов-на-Дону каждый день
С 10 декабря между
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С 10 декабря между
Ранее один из таких составов курсировал на маршруте через день, чередуясь с обычным.
В СКЖД пояснили, что расписание поездов останется прежним. Из
Двухэтажный поезд позволяет перевозить за один рейс почти в два раза больше пассажиров, чем стандартный состав. Сейчас на территории России курсируют 10 пар двухэтажных поездов: из Москвы в