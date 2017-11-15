На «горнолыжку» Башкирии запустили электричку и автобус за 600 рублей
С 17 ноября поезд «Легенда Урала» три дня в неделю будет курсировать из Уфы в Белорецк.
С 17 ноября поезд «Легенда Урала» три дня в неделю будет курсировать из Уфы в Белорецк.
Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики с 17 ноября организует движение пригородного поезда «Легенда Урала» и доставку туристов от станции до курорта «Новоабзаково» по единому билету за 600 рублей. Об этом сообщили в
Как сообщил руководитель
Для перевозки туристов Куйбышевская железная дорога предоставляет комфортабельные трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 (с дизельной силовой установкой) вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сидениями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря.
Пригородный поезд «Легенда Урала» отправится 17 ноября со ст. Уфа в 4 ч. 15 мин. по московскому времени и проследует со следующими остановками: ст. Дема (4 ч. 29 мин. -4 ч.30 мин.), ст. Уршак (4 ч. 54 мин. -4 ч. 55 мин.), о.п.102 км (санаторий «Ассы») (6 ч.46 мин. -6 ч. 47 мин.), ст. Инзер (7 ч. 08 мин. — 7 ч. 18 мин.) и прибудет на станцию Белорецк в 8 ч.55 мин.
Затем туристов в курортную зону «Абзаково» доставит комфортабельный автобус, организованный Башкортостанской ППК, который отправится со станции Белорецк в 9 ч. В этот же день, в 15 ч. 40 мин. автобус из Абзаково доставит туристов на пригодный поезд «Легенда Урала» сообщением Белорецк-