На «горнолыжку» Башкирии запустили электричку и автобус за 600 рублей

Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики с 17 ноября организует движение пригородного поезда «Легенда Урала» и доставку туристов от станции до курорта «Новоабзаково» по единому билету за 600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщил руководитель пресс-службы Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар, экспресс будет курсировать по маршруту Уфа-Белорецк-Уфа три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье, также пассажирам предоставлена возможность добраться от станции Белорецк до горнолыжного курорта «Новоабзаково» на комфортабельном автобусе по единому билету. Билеты на пригородный поезд можно приобрести с помощью мобильного приложения «Пригород», а также в кассах и терминалах Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Цена единого билета (поезд +автобус) — 600 рублей. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50 процентная скидка.

Для перевозки туристов Куйбышевская железная дорога предоставляет комфортабельные трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 (с дизельной силовой установкой) вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сидениями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря.

Пригородный поезд «Легенда Урала» отправится 17 ноября со ст. Уфа в 4 ч. 15 мин. по московскому времени и проследует со следующими остановками: ст. Дема (4 ч. 29 мин. -4 ч.30 мин.), ст. Уршак (4 ч. 54 мин. -4 ч. 55 мин.), о.п.102 км (санаторий «Ассы») (6 ч.46 мин. -6 ч. 47 мин.), ст. Инзер (7 ч. 08 мин. — 7 ч. 18 мин.) и прибудет на станцию Белорецк в 8 ч.55 мин.