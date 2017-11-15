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13:11 (мск), источник: АиФ Уфа

На «горнолыжку» Башкирии запустили электричку и автобус за 600 рублей

С 17 ноября поезд «Легенда Урала» три дня в неделю будет курсировать из Уфы в Белорецк.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики с 17 ноября организует движение пригородного поезда «Легенда Урала» и доставку туристов от станции до курорта «Новоабзаково» по единому билету за 600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщил руководитель пресс-службы Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар, экспресс будет курсировать по маршруту Уфа-Белорецк-Уфа три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье, также пассажирам предоставлена возможность добраться от станции Белорецк до горнолыжного курорта «Новоабзаково» на комфортабельном автобусе по единому билету. Билеты на пригородный поезд можно приобрести с помощью мобильного приложения «Пригород», а также в кассах и терминалах Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Цена единого билета (поезд +автобус) — 600 рублей. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50 процентная скидка.

Для перевозки туристов Куйбышевская железная дорога предоставляет комфортабельные трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 (с дизельной силовой установкой) вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сидениями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря.

Пригородный поезд «Легенда Урала» отправится 17 ноября со ст. Уфа в 4 ч. 15 мин. по московскому времени и проследует со следующими остановками: ст. Дема (4 ч. 29 мин. -4 ч.30 мин.), ст. Уршак (4 ч. 54 мин. -4 ч. 55 мин.), о.п.102 км (санаторий «Ассы») (6 ч.46 мин. -6 ч. 47 мин.), ст. Инзер (7 ч. 08 мин. — 7 ч. 18 мин.) и прибудет на станцию Белорецк в 8 ч.55 мин.

Затем туристов в курортную зону «Абзаково» доставит комфортабельный автобус, организованный Башкортостанской ППК, который отправится со станции Белорецк в 9 ч. В этот же день, в 15 ч. 40 мин. автобус из Абзаково доставит туристов на пригодный поезд «Легенда Урала» сообщением Белорецк- Инзер-Уфа, который отправится в обратный путь из Белорецка в 16 ч. 26 мин. с остановками: ст. Инзер (18 ч.06 мин. -18 ч.15 мин), о.п. 102 км (Ассы) (18 ч. 42 мин. — 18 ч.43 мин.), ст. Уршак (20 ч. 27 мин. — 20 ч. 28 мин.), ст. Дема (20 ч. 52 мин. -20 ч.53 мин) и прибудет в Уфу в 21 ч.08 мин.

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