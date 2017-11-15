Цены на газ в Узбекистане увеличатся на 12%

Источник: Sputnik

Об этом сказано в Постановлении Кабинета министров Узбекистана от 14 ноября.

С сегодняшнего дня в республике серьезно вырастут цены на бензин, а именно на 25−30%.

Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысится на 1000 сумов и составит 3800 сумов. Бензин АИ-91 будет стоить 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены будут действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.