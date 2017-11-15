Цены на газ в Узбекистане увеличатся на 12%
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. С 1 апреля 2018 года будет увеличена цена на природный газ на 12%.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. С 1 апреля 2018 года будет увеличена цена на природный газ на 12%.
Об этом сказано в Постановлении Кабинета министров Узбекистана от 14 ноября.
С сегодняшнего дня в республике серьезно вырастут цены на бензин, а именно на 25−30%.
Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысится на 1000 сумов и составит 3800 сумов. Бензин АИ-91 будет стоить 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены будут действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.
При этом отдельная категория лиц будет получать компенсацию на бензин в размере 63 тысячи 400 сумов.