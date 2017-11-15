В Казани до конца 2017 года расселят 78 аварийных домов

Источник: Аргументы и факты

По его данным, на январь 2009 года (с начала программы расселения из аварийного жилья, в Казани был признан аварийным 151 дом.

«С тех пор мы убрали из этого списка 73 дома — или расселив их жильцов или сделав в части домов капремонт, — сказал Искандер Гиниятуллин. — 78 домов будут расселены до конца 2017 года. По ещё 61 дому пока не принято окончательного решения».

Глава комитета ЖКХ Казани сообщил также, что работа по выявлению аварийных домов в городе продолжается.