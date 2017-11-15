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12:41 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани до конца 2017 года расселят 78 аварийных домов

78 аварийных домов расселят в Казани до конца 2017 года, сообщил 15 ноября на заседании Казгордумы глава комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин.

Источник: Аргументы и факты

По его данным, на январь 2009 года (с начала программы расселения из аварийного жилья, в Казани был признан аварийным 151 дом.

«С тех пор мы убрали из этого списка 73 дома — или расселив их жильцов или сделав в части домов капремонт, — сказал Искандер Гиниятуллин. — 78 домов будут расселены до конца 2017 года. По ещё 61 дому пока не принято окончательного решения».

Глава комитета ЖКХ Казани сообщил также, что работа по выявлению аварийных домов в городе продолжается.

Напомним, недавно в городе было принято решение расселять «аварийщиков» бесплатно — метр в метр, вне зависимости от формы собственности.

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