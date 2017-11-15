В Казани до конца 2017 года расселят 78 аварийных домов
78 аварийных домов расселят в Казани до конца 2017 года, сообщил 15 ноября на заседании Казгордумы глава комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин.
78 аварийных домов расселят в Казани до конца 2017 года, сообщил 15 ноября на заседании Казгордумы глава комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин.
По его данным, на январь 2009 года (с начала программы расселения из аварийного жилья, в Казани был признан аварийным 151 дом.
«С тех пор мы убрали из этого списка 73 дома — или расселив их жильцов или сделав в части домов капремонт, — сказал Искандер Гиниятуллин. — 78 домов будут расселены до конца 2017 года. По ещё 61 дому пока не принято окончательного решения».
Глава комитета ЖКХ Казани сообщил также, что работа по выявлению аварийных домов в городе продолжается.
Напомним, недавно в городе было принято решение расселять «аварийщиков» бесплатно — метр в метр, вне зависимости от формы собственности.