Гостиницам Волгограда на время ЧМ-2018 установили ценовой потолок

Раздувать цены за услуги проживания в гостиницах их владельцы не будут. Не позволит Роспотребнадзор.

Региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установила госрегулирование стоимости гостиничного обслуживания на период проведения мирового первенства по футболу, передаёт ИА REGNUM 15 ноября.

Как уточнили в ведомстве, это коснётся Волгограда, Волжского, Камышина, а также Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.

Ценовой потолок установлен для каждой категории гостиниц и номеров. Так, в пятизвездочном отеле номер повышенной комфортности обойдется в 45 тыс. рублей. Максимальная цена за номер высшей категории «люкс», «джуниор сюит» и «студия» не должен превысить 23,1 тыс. рублей. Обычные номера в гостинице категории «пять звезд» не будут стоить дороже 10 тыс. 370 рублей.

За номер повышенной комфортности в отеле категории «четыре звезды» болельщики и гости города заплатят максимум 32 тыс. рублей. Такие же апартаменты в трехзвездочном отеле обойдутся в 27 тыс. рублей, а в гостинице «две звезды» 6,8 тыс. рублей.

Самые бюджетные цены предложат гостиницы с категорией «одна звезда» — здесь номера будут стоить от 3,5 до 6,1 тысячи рублей. Минимальная стоимость номера в двухзвёздочной гостинице составит почти 4 тыс. рублей, в трёхзвездочной — 6 370 рублей.

Нарушителям обязательных требований законодательства РФ о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания грозит административная ответственность. Для юридических лиц штрафы могут достигать 100 тыс. рублей.

Требования Роспотребнадзора будут действовать, начиная за месяц до даты первого матча чемпионата мира по футболу-2018 и заканчивая через месяц после даты проведения последнего матча спортивных соревнований.