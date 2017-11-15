В России 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту

Кроме того, свыше 21 тысячи молодых людей учатся в российских вузах.
На прошлой неделе Союзы молодежи Узбекистана и России заключили меморандум о реализации совместных проектов. Стороны планируют провести II Российско-узбекский молодежный форум в Узбекистане и открыть Российско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор.
В октябре Мосгордума одобрила в первом чтении проект о повышении стоимости трудового патента для мигрантов на 7% — до 4,5 тысячи рублей. Сейчас стоимость патента составляет 4,2 тысячи рублей.