В Екатеринбурге обкатывают электробус

В столице Урала начались испытания электробуса «Мегаполис». Транспортное средство с увеличенным до 20 километров автономным ходом произвело ЗАО «Тролза» (Энгельс). Подзарядка происходит при подсоединении к контактной сети на любом участке маршрута.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕТТУ, специалисты приступили к тестированию эксплуатационных и технических характеристик новой модели. Чуть позже водители опробуют ее ходовые качества на линии.

«Мегаполис» отличает современный дизайн, плавное и бесшумное движение. Троллейбус оснащен системой кондиционирования, «бегущей строкой» с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем.

Кроме того, машина позволит экономить до 35% электроэнергии — за счет асинхронного электродвигателя и современного тягового привода.