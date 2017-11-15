В Екатеринбурге обкатывают электробус
С запасом хода 20 километров.
С запасом хода 20 километров.
В столице Урала начались испытания электробуса «Мегаполис». Транспортное средство с увеличенным до 20 километров автономным ходом произвело ЗАО «Тролза» (Энгельс). Подзарядка происходит при подсоединении к контактной сети на любом участке маршрута.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Мегаполис» отличает современный дизайн, плавное и бесшумное движение. Троллейбус оснащен системой кондиционирования, «бегущей строкой» с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем.
Кроме того, машина позволит экономить до 35% электроэнергии — за счет асинхронного электродвигателя и современного тягового привода.
Предполагается, что электробусы будут ходить по улице Амундсена до микрорайона Академический.