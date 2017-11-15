Построить «Большой Екатеринбург» мешает федеральный закон

Источник: УралИнформБюро

Федеральный закон 131-ФЗ, регулирующий деятельность органов местного самоуправления, морально устарел и требует принципиального пересмотра. Об этом на общероссийском форуме «Города России — 2030», открывшемся 15 ноября, заявил бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

Главной темой форума стали проблемы стратегического развитие городов. По мнению сенатора, в этом плане муниципальная власть сегодня имеет куда меньше возможностей, чем в 2003 году, когда создавался стратегический план развития Екатеринбурга. Это выражается прежде всего в ужесточении бюджетных условий и снижении возможностей муниципалитетов в сфере налогового регулирования. Кроме того, органы МСУ ограничены в решении вопросов медицины, соцзащиты и управления земельными ресурсами (большинство этих полномочий перешли в ведение региональной власти), сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Таким образом, полномасштабное стратегическое планирование развития городов возможно только при определяющем участии «регионалов» — вплоть до обязательного согласования генпланов городов на областном уровне. При ином раскладе органы МСУ планируют свою деятельность только в рамках имеющихся полномочий и источников финансирования, посетовал Чернецкий.

Чтобы выйти из этого юридического клинча, областным властям необходимо планы развития региона «состыковывать» с планами развития муниципалитетов, создать эффективную систему контроля и обратной связи. «Это нуждается в немедленной реализации», — считает экс-глава Екатеринбурга.

Сами же муниципалитеты нужно разбить по группам в зависимости от уровня их социально-экономического развития и для каждой группы сформировать типовую «дорожную карту». При этом следует помнить, что в Свердловской области сегодня имеются муниципалитеты, которые по экономическим причинам не могут сами разработать стратегию.

Изменения нужно внести и в федеральное законодательство, прежде всего — в федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления». Его создатели не учли главного тренда муниципальной стратегии сегодняшнего дня: процесса создания крупных городских агломераций, уверен Чернецкий.

«Проблематика агломераций проработана плохо, — отметил он. — Нужен федеральный закон, который регламентировал бы отношения между членами агломерации, ее бюджет, программы ее развития и модели взаимодействия властей при ее создании».

По словам сенатора, наилучший выход из положения в сложившейся ситуации — включение в закон принципов агломерационной модели, проработка прав и обязанностей членов агломерации, а также источников финансирования такой территории.

«Я согласен, что создание агломераций — это столбовая дорога, которая должна быть законодательно обеспечена», — заявил Чернецкий. При этом он признался, что в агломерацию как добровольное объединение городов «верит плохо», а сам является сторонником единого муниципального образования с жесткой административной структурой.

Общероссийский форум «Города России — 2030″: перекрестки возможностей» проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Его участники в течение двух дней обсудят модели и перспективы пространственного развития городских территорий, «новой индустриализации» и модернизации традиционных отраслей промышленности мегаполисов, проблемы сохранения и развития моногородов, гармонизации городской среды, экологии и транспортной сети.