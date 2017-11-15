Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
2 фильма, из-за которых Голливуд боялся супергероинь как огня
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Сеть в восторге от смелых танцев Толкалиной перед камерой - СМИ
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8Скончался Михаил Задорнов
14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Построить «Большой Екатеринбург» мешает федеральный закон

Не предусмотревший городские агломерации.

Источник: УралИнформБюро

Федеральный закон 131-ФЗ, регулирующий деятельность органов местного самоуправления, морально устарел и требует принципиального пересмотра. Об этом на общероссийском форуме «Города России — 2030», открывшемся 15 ноября, заявил бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

Главной темой форума стали проблемы стратегического развитие городов. По мнению сенатора, в этом плане муниципальная власть сегодня имеет куда меньше возможностей, чем в 2003 году, когда создавался стратегический план развития Екатеринбурга. Это выражается прежде всего в ужесточении бюджетных условий и снижении возможностей муниципалитетов в сфере налогового регулирования. Кроме того, органы МСУ ограничены в решении вопросов медицины, соцзащиты и управления земельными ресурсами (большинство этих полномочий перешли в ведение региональной власти), сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Таким образом, полномасштабное стратегическое планирование развития городов возможно только при определяющем участии «регионалов» — вплоть до обязательного согласования генпланов городов на областном уровне. При ином раскладе органы МСУ планируют свою деятельность только в рамках имеющихся полномочий и источников финансирования, посетовал Чернецкий.

Чтобы выйти из этого юридического клинча, областным властям необходимо планы развития региона «состыковывать» с планами развития муниципалитетов, создать эффективную систему контроля и обратной связи. «Это нуждается в немедленной реализации», — считает экс-глава Екатеринбурга.

Сами же муниципалитеты нужно разбить по группам в зависимости от уровня их социально-экономического развития и для каждой группы сформировать типовую «дорожную карту». При этом следует помнить, что в Свердловской области сегодня имеются муниципалитеты, которые по экономическим причинам не могут сами разработать стратегию.

Изменения нужно внести и в федеральное законодательство, прежде всего — в федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления». Его создатели не учли главного тренда муниципальной стратегии сегодняшнего дня: процесса создания крупных городских агломераций, уверен Чернецкий.

«Проблематика агломераций проработана плохо, — отметил он. — Нужен федеральный закон, который регламентировал бы отношения между членами агломерации, ее бюджет, программы ее развития и модели взаимодействия властей при ее создании».

По словам сенатора, наилучший выход из положения в сложившейся ситуации — включение в закон принципов агломерационной модели, проработка прав и обязанностей членов агломерации, а также источников финансирования такой территории.

«Я согласен, что создание агломераций — это столбовая дорога, которая должна быть законодательно обеспечена», — заявил Чернецкий. При этом он признался, что в агломерацию как добровольное объединение городов «верит плохо», а сам является сторонником единого муниципального образования с жесткой административной структурой.

Общероссийский форум «Города России — 2030″: перекрестки возможностей» проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Его участники в течение двух дней обсудят модели и перспективы пространственного развития городских территорий, «новой индустриализации» и модернизации традиционных отраслей промышленности мегаполисов, проблемы сохранения и развития моногородов, гармонизации городской среды, экологии и транспортной сети.

Также в рамках форума планируется провести заседание Ассоциации городов Урала, на котором ее члены собираются обсудить и поддержать заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Керлингистку сборной России заподозрили в применении допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь