Департамент дорог и транспорта Перми проиграл в суде УФАС

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, перевозчики, использовавшие систему учёта проезда льготников, отличную от той, что разработал муниципальный оператор «Гортранс», не могли получить субсидии на перевозку этой категории пермяков.

Согласно предупреждению Пермского УФАС, действия департамента дорог и транспорта администрации Перми должны были быть прекращены в срок до 8 августа, а заявления хозсубъектов на получение субсидий должны были повторно рассмотрены.