Департамент дорог и транспорта Перми проиграл в суде УФАС
Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с департаментом дорог и транспорта в деле о дискриминации перевозчиков.
Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с департаментом дорог и транспорта в деле о дискриминации перевозчиков.
Как сообщили в ведомстве, перевозчики, использовавшие систему учёта проезда льготников, отличную от той, что разработал муниципальный оператор «Гортранс», не могли получить субсидии на перевозку этой категории пермяков.
Согласно предупреждению Пермского УФАС, действия департамента дорог и транспорта администрации Перми должны были быть прекращены в срок до 8 августа, а заявления хозсубъектов на получение субсидий должны были повторно рассмотрены.
Департамент дорог и транспорта администрации Перми не исполнил требование предупреждения. В связи с этим было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения.