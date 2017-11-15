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12:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стала дороже потребительская корзина

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для жителей Башкирии стала дороже потребительская корзина. Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга статистиков республики, больше всего подорожала свежая белокочанная капуста — на три процента и стоит почти 14 рублей за килограмм.

Картофель обходится теперь жителям Башкирии примерно в 20 рублей за килограмм — плюс 2,1 процента за неделю.

Пшено подорожало до 24 рублей за килограмм, или на 1,3 процента.

Примерно на столько же (на 1,2 процента) стала дороже гречневая крупа — около 40 рублей за килограмм в среднем.

Замыкают пятерку больше всего подорожавших продуктов куры и баранина с недельным ростом на 1,1 процента — 114 и 356 рублей, соответственно.

В список подорожавших продуктов попали соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, рис цельное стерилизованное молоко, подсолнечное масло, яйца и свинина. Недельный рост цен на них варьируется от 0,2 до 1 процента.

Больше других упала в цене за это же время пшеничная мука — на 3,3 процента, или 28 рублей за килограмм.

На 1,6 процента стал дешевле репчатый лук — в среднем 17 рублей за килограмм.

На 0,9 процента подешевели яблоки и сыры — 76 и 403 рубля за килограмм, соответственно.

На 0,8 процента стала дешевле морковь — 20 рублей за килограмм.

В списке подешевевших продуктов вермишель, сливочное масло, чай, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, мороженая рыба и говядина. За неделю они стали дешевле в республике на 0,05 — 0,5 процента.

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