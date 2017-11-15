Популярность городской электрички в Ростове выросла в 5 раз

По его данным, с начала запуска проекта загруженность вагона выросла более чем 5 раз с 50 до 260 человек.

Чаще всего пассажиры пользуются станциями «1337 км» (которая расположена на Стройгородке), «Ростов-Пригородный», «Рабочий городок», «Сельмаш». Сейчас городская электричка в Ростове-на-Дону работает по трем направлениям:

1) со станции Ростов-Западный через микрорайоны Военвед и Сельмаш в Александровку.

2) Из центра через Стройгородок на станцию Ростов — Западный.

3) Из центра через Сельмаш в Александровку.

Также начиная с 1 сентября 2017 в городе курсирует дополнительный электропоезд «Городской электрички» для подвоза жителей микрорайонов Западный и Стройгородка к месту работы в утренние часы. Уточнить график можно по телефону: 8−800−755−00−00.

Напомним, с июня пассажиры ростовской «Городской электрички» получили право бесплатно провозить один велосипед в пределах ростовской агломерации на направлениях «Ростов-Хапры», «Ростов-Батайск», «Ростов-Кизитеринка» в тамбуре вагонов.

Проект «Городская электричка» начал работу в марте прошлого года. В планах властей — запустить две дополнительные платформы, одну из них планируется построить в створе улицы Оганова для обеспечения транспортной связью жителей микрорайона Военвед и ЖК «Суворовский». Другая будет организована у микрорайона «Северная звезда» в Батайске.