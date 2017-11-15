Популярность городской электрички в Ростове выросла в 5 раз
Около 60 тыс человек стали пассажирами городской электрички в
Около 60 тыс человек стали пассажирами городской электрички в
По его данным, с начала запуска проекта загруженность вагона выросла более чем 5 раз с 50 до 260 человек.
Чаще всего пассажиры пользуются станциями «1337 км» (которая расположена на Стройгородке), «Ростов-Пригородный», «Рабочий городок», «Сельмаш». Сейчас городская электричка в
1) со станции
2) Из центра через Стройгородок на станцию Ростов — Западный.
3) Из центра через Сельмаш в Александровку.
Также начиная с 1 сентября 2017 в городе курсирует дополнительный электропоезд «Городской электрички» для подвоза жителей микрорайонов Западный и Стройгородка к месту работы в утренние часы. Уточнить график можно по телефону: 8−800−755−00−00.
Напомним, с июня пассажиры ростовской «Городской электрички» получили право бесплатно провозить один велосипед в пределах ростовской агломерации на направлениях «Ростов-Хапры», «Ростов-Батайск», «Ростов-Кизитеринка» в тамбуре вагонов.
Проект «Городская электричка» начал работу в марте прошлого года. В планах властей — запустить две дополнительные платформы, одну из них планируется построить в створе улицы Оганова для обеспечения транспортной связью жителей микрорайона Военвед и ЖК «Суворовский». Другая будет организована у микрорайона «Северная звезда» в Батайске.
Также, благодаря новым турникетам, установленным на железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный», пассажиры могут проходить на посадку, поднося к считывающему устройству не бумажный билет, а смартфон. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, нужно купить билет через приложение «Пригород» и сохранить его в памяти устройства.