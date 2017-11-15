Аэропорт Уфы за 10 месяцев увеличил пассажиропоток на 21%

«Этому способствовало, в первую очередь, восстановление полетов на турецкие курорты — аэропорт вышел на докризисные показатели 2014 года, при этом количество туристов, посетивших российские курорты, сохранилось на прошлогоднем уровне», — уточняется в сообщении. Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях составил 8% за счет увеличившегося количества рейсов в Москву (на 8%), Казань (на 20%), Екатеринбург (на 10%).