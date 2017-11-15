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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Аэропорт Уфы за 10 месяцев увеличил пассажиропоток на 21%

Уфа. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — АО «Международный аэропорт «Уфа» (на 100% принадлежит Башкирии) за январь-октябрь 2017 года увеличило пассажиропоток на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до почти 2,5 млн пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Этому способствовало, в первую очередь, восстановление полетов на турецкие курорты — аэропорт вышел на докризисные показатели 2014 года, при этом количество туристов, посетивших российские курорты, сохранилось на прошлогоднем уровне», — уточняется в сообщении. Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях составил 8% за счет увеличившегося количества рейсов в Москву (на 8%), Казань (на 20%), Екатеринбург (на 10%).

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