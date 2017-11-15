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14:06 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан с 1 декабря запустит переводы за границу в сумах

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана с 1 декабря этого года запустят услугу по переводу денежных средств за границу в сумах, сообщает корреспондент Sputnik.

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Источник: Sputnik

Сегодня у узбекистанцев есть серьезный спрос на услугу перевода за границу определенных сумм, например, для родственников, проходящих обучение или лечащихся за границей. Однако население до сих пор, даже после открытия конвертации, не может воспользоваться денежными переводами в полной мере, так как банки принимают валюту для отправки за рубеж только в наличной форме. Но в ближайшее время ситуация изменится.

«С 1 декабря этого года с опережением мы внедрим эту услугу. В результате, люди, желающие отправить за рубеж иностранную валюту, но у которых нет ее в наличии, смогут это сделать в сумах. Они должны будут прийти в банки с национальной валютой, там ее примут и автоматически конвертируют в иностранную валюту и отправят за рубеж», — отметил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов в ходе заседания Международного пресс-клуба.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты по текущим международным операциям — для импорта товаров, работ и услуг, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных расходов и других переводов неторгового характера.

За прошедшее время узбекские банки скупили у населения и бизнеса свыше 1,5 миллиарда долларов.

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 Узбекские банки приобрели у населения и экспортеров свыше $1,5 млрд
Узбекистан с 1 декабря запустит переводы за границу в сумах
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