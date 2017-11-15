Узбекистан с 1 декабря запустит переводы за границу в сумах
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана с 1 декабря этого года запустят услугу по переводу денежных средств за границу в сумах, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Банки Узбекистана с 1 декабря этого года запустят услугу по переводу денежных средств за границу в сумах, сообщает корреспондент Sputnik.
Сегодня у узбекистанцев есть серьезный спрос на услугу перевода за границу определенных сумм, например, для родственников, проходящих обучение или лечащихся за границей. Однако население до сих пор, даже после открытия конвертации, не может воспользоваться денежными переводами в полной мере, так как банки принимают валюту для отправки за рубеж только в наличной форме. Но в ближайшее время ситуация изменится.
«С 1 декабря этого года с опережением мы внедрим эту услугу. В результате, люди, желающие отправить за рубеж иностранную валюту, но у которых нет ее в наличии, смогут это сделать в сумах. Они должны будут прийти в банки с национальной валютой, там ее примут и автоматически конвертируют в иностранную валюту и отправят за рубеж», — отметил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов в ходе заседания Международного
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября физические
Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты по текущим международным операциям — для импорта товаров, работ и услуг, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных расходов и других переводов неторгового характера.
За прошедшее время узбекские банки скупили у населения и бизнеса свыше 1,5 миллиарда долларов.