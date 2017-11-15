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13:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинская область получит 233 миллиона рублей от Правительства РФ

Гранты выделили 40 регионам.

Грант в размере 233 миллионов рублей получит Южный Урал по решению Правительства РФ, сообщают в пресс-службе регионального министерства финансов.

Дополнительные средства региону выделили за достижение высоких темпов роста налогового потенциала. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, федеральные деньги направят на финансирование текущих расходов областного бюджета.

Добавим, что решение о выделении грантов принимается ежегодно по итогам оценки таких показателей как инвестиции в основной капитал, оборот продукции и услуг малых предприятий, реальные располагаемые денежные доходы населения и др. В 2017 году на поощрения могут рассчитывать 40 регионов.

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