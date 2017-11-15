Челябинская область получит 233 миллиона рублей от Правительства РФ

Грант в размере 233 миллионов рублей получит Южный Урал по решению Правительства РФ, сообщают в пресс-службе регионального министерства финансов.

Добавим, что решение о выделении грантов принимается ежегодно по итогам оценки таких показателей как инвестиции в основной капитал, оборот продукции и услуг малых предприятий, реальные располагаемые денежные доходы населения и др. В 2017 году на поощрения могут рассчитывать 40 регионов.