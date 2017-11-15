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13:01 (мск), источник: Новый Калининград

Открылось автомобильное движение по мостам на остров Октябрьский

Мосты Высокий и Деревянный на остров Октябрьский в среду утром открыли для движения автомобилей весом до 5 тонн, передает корреспондент «Нового Калининграда». Ремонтные работы при этом продолжатся.

Источник: Новый Калининград

Общественный транспорт по Деревянному и Высокому мостам на Остров сможет ходить только после того, как объекты будут официально введены в эксплуатацию. Одну сторону Деревянного моста также откроют для пешеходов, на Высоком мосту пешеходное движение обещают открыть через 1,5−2 недели.

Движение легкового транспорта по Высокому мосту планируется закрывать с 22 часов вечера до 6 часов утра, пока не будут завершены все работы. Закончить реконструкцию и ввести мосты в эксплуатацию согласно контрактам планируется в декабре. Тогда же по мостам на Остров может быть запущено движение маршруток, автобуса № 40 и трамвая, по мосту Высокому также откроется пешеходное движение.

Отметим, что ранее мэр Александр Ярошук пообещал открыть движение по обоим мостам 15 ноября, то есть в день своего рождения. Ранее сроки открытия мостов неоднократно переносились — планировалось, что мост Высокий начнет функционировать после реконструкции в мае 2017 года, Деревянный — в октябре. В настоящее время на Остров ходят два маршрута общественного транспорта — № № 45 и 46, которые заезжают в микрорайон по съездам со Второго эстакадного моста.

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