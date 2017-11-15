Открылось автомобильное движение по мостам на остров Октябрьский

Источник: Новый Калининград

Общественный транспорт по Деревянному и Высокому мостам на Остров сможет ходить только после того, как объекты будут официально введены в эксплуатацию. Одну сторону Деревянного моста также откроют для пешеходов, на Высоком мосту пешеходное движение обещают открыть через 1,5−2 недели.

Движение легкового транспорта по Высокому мосту планируется закрывать с 22 часов вечера до 6 часов утра, пока не будут завершены все работы. Закончить реконструкцию и ввести мосты в эксплуатацию согласно контрактам планируется в декабре. Тогда же по мостам на Остров может быть запущено движение маршруток, автобуса № 40 и трамвая, по мосту Высокому также откроется пешеходное движение.