Власти страны намерены создать на базе портов региона Калининградский рыбный кластер

«Ситуацию в рыбных портах мы будем приводить в соответствие с их предназначением — обслуживанием рыбаков. Сегодня главной задачей в стратегии развития предприятия является создание эффективно работающей системы приема и поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда. Калининградский рыбный кластер должен стать отраслевыми воротами для выхода в Атлантику. Для этого необходимо оживить инфраструктуру портов в Калининграде и Пионерском, привлечь в неё необходимые инвестиции, создать рабочие места. Думаю, что у нас всё получится», — заявил врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей Харьков.