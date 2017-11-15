Власти страны намерены создать на базе портов региона Калининградский рыбный кластер
На базе Калининградского рыбного порта и удаленного морского терминала «Пионерский» будет создан рыбный кластер. Об этом сообщает
На базе Калининградского рыбного порта и удаленного морского терминала «Пионерский» будет создан рыбный кластер. Об этом сообщает
«Ситуацию в рыбных портах мы будем приводить в соответствие с их предназначением — обслуживанием рыбаков. Сегодня главной задачей в стратегии развития предприятия является создание эффективно работающей системы приема и поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда. Калининградский рыбный кластер должен стать отраслевыми воротами для выхода в Атлантику. Для этого необходимо оживить инфраструктуру портов в Калининграде и Пионерском, привлечь в неё необходимые инвестиции, создать рабочие места. Думаю, что у нас всё получится», — заявил врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей Харьков.
Отметим, что создание рыбного кластера на базе государственных рыбных портов заложено в утвержденной в этом году «Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции на период до 2030 года».