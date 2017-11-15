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14:34 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский филиал ПГК впервые отгрузил груз в контейнерах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новосибирский филиал «Первой грузовой компании» (ПГК) осуществил первую отправку строительных материалов в контейнерах. Груз проследовал со станции Клещиха в Новосибирской области направлением на Дальневосточную дорогу (ДВЖД), говорится в сообщении компании.

Источник: ТАСС

В рамках транспортно-экспедиционного обслуживания грузоотправителя Новосибирский филиал ПГК заключил договор с ПАО «Трансконтейнер» и привлек к перевозкам фитинговые платформы с контейнерами, а также оказал комплексные услуги, включающие терминальную обработку, оплату провозных платежей и документационное сопровождение логистического процесса.

Груз доставили в составе ускоренного контейнерного поезда, благодаря чему срок доставки удалось сократить с 2,5 недель до 8 дней, отметили в компании.

В дальнейшем Новосибирский филиал ПГК планирует регулярно осуществлять отправки контейнерных грузов в рамках договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание.

АО «Первая грузовая компания» — крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении ПГК — 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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