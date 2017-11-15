Новосибирский филиал ПГК впервые отгрузил груз в контейнерах

Источник: ТАСС

В рамках транспортно-экспедиционного обслуживания грузоотправителя Новосибирский филиал ПГК заключил договор с ПАО «Трансконтейнер» и привлек к перевозкам фитинговые платформы с контейнерами, а также оказал комплексные услуги, включающие терминальную обработку, оплату провозных платежей и документационное сопровождение логистического процесса.

Груз доставили в составе ускоренного контейнерного поезда, благодаря чему срок доставки удалось сократить с 2,5 недель до 8 дней, отметили в компании.

В дальнейшем Новосибирский филиал ПГК планирует регулярно осуществлять отправки контейнерных грузов в рамках договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание.